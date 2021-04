Presidente de Canacintra comprende enojo de repartidores pero cuestiona bloqueo

Carlos Mendizábal Pérez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) señaló que el bloqueo en la carretera 57, por parte de repartidores de comida rápida, tuvo una afectación a terceros por una falta de atención directa a las demandas.

Agregó que habría que educar a la gente porque este tipo de movimientos lo único que hacen es que se vea de manera diferente las razones por las cuales los hacen.

"Entiendo perfectamente que hubo una persona que desafortunadamente la asesinaron, se me hace que es una impunidad que no debe de ocurrir y que estamos alrededor de una zona de exceso gigantesco en la que cualquier persona te saca la pistola y te mate con la idea de que no va a pasar nada, en eso estoy totalmente de acuerdo con los manifestantes, eso no debe de suceder en este país, estamos en contra de que exista la impunidad" explicó.

Por otra parte, dijo que la manera de manifestarse no ayuda para nada porque crea un sentimiento de afectación a terceros que no vienen al caso, con filas tremendas en la carretera 57 "entonces debemos de tener una manera de presionar a las autoridades para que se cumplan y se reduzca la impunidad, pero ese tipo de bloqueos no los veo como la forma".