Prestigiosa revista publica artículo sobre la "Plataforma Centinela de la Salud" para la detección de COVID-19 en SLP

La revista International Journal of Medical Informatics publicó un artículo científico basado en las encuestas auto-reportadas por usuarios de "Centinela de la Salud" (CDS), plataforma digital de colaboración abierta distribuida móvil (mobile crowdsourcing) desarrollada por miembros del IPICYT y otras cuatro instituciones.

Así lo dio a conocer el Dr. Luis Antonio Salazar Olivo, Director General del IPICYT, quien señaló que en el desarrollo e implementación de la plataforma y de la aplicación móvil CDS -que puede descargarse gratuitamente en línea- participaron el IPICYT, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la Universidad de Oxford (UO), los Servicios de Salud de San Luis Potosí (SSSLP) y la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (COEPRIS).

"La publicación del artículo es sin duda un gran logro, pues contó con la colaboración de 19 expertos de diversas disciplinas adscritos a cuatro instituciones estatales y una internacional, quienes desarrollaron e implementaron una estrategia de avanzada para enfrentar la pandemia de COVID-19, misma que permitió la detección temprana y mejoró el control de los brotes de infección a los SSSLP. Es además un claro ejemplo de la aplicación de la ciencia de datos y la medicina digital se puede usar para el bienestar social, con una base de colaboración multidisciplinaria y multinstitucional", agrega el titular del IPICYT.

El artículo tiene por título "Health Sentinel: a mobile crowdsourcing platform for self-reported surveys provides early detection of COVID-19 clusters in San Luis Potosí, Mexico" (Centinela de la Salud: una plataforma móvil de colaboración abierta distribuida para encuestas autoinformadas que permite la detección temprana de grupos de COVID-19 en San Luis Potosí, México).

Salazar Olivo explica que la plataforma incluye la aplicación CDS para teléfonos móviles desplegada en abril de 2020, que administra encuestas para determinar el índice de riesgo de transmisión y severidad de COVID-19 de cada usuario, localizar los casos individuales de riesgo y sus patrones de distribución espacial, así como identificar las áreas geográficas con brotes de COVID-19 que fueron confirmados posteriormente durante los primeros seis meses de la pandemia (marzo-agosto de 2020) en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí.

En el desarrollo de la plataforma participaron los doctores Salvador Ruiz Correa y Rubén López Revilla, la maestra Viridiana del Carmen Robledo Valero y los ingenieros Emilio Ernesto Hernández Huérfano y Leonardo Álvarez Rivera (IPICYT); los doctores Andreu Comas García y Fernando Díaz Barriga (UASLP); Francisco Marmolejo Cossío (UO); Miguel Ángel Lutzow Steiner y Fernando Hernández Maldonado (SSSLP); y Carlos Aguilar Acosta (COEPRIS).