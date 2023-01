Presume Gallardo Fiscalía contra los feminicidios

La creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidio fue calificada por el gobernador Ricardo Gallardo como un logro, a pesar de que esta misma gestión fue la responsable de desaparecer la Unidad Especializada que investigaba esos crímenes.

La exigencia de crear la Fiscalía Especializada fue durante todo el año pasado una exigencia de colectivos feministas y organismos como Amnistía Internacional.

“Es un logro de esta nueva Fiscalía, ¿cuántos años?, ¿cuánto tiempo la pasada Fiscalía no lo logró hacer?, y sobre todo le rehuían al tema con pretextos de que no hay presupuesto, de que no se puede, fue un sinfín de excusas de que no se puede”, argumentó.

No obstante, la propuesta para la creación de esta fiscalía surgió de las familias de víctimas de este delito, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de José Luis Contreras, determinó el 18 de marzo de 2022, la desaparición de la Unidad Especializada, Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género, en la Investigación y Persecución, Litigación y Concentración de Asuntos Relacionados con Muertes Violentas de Mujeres y Feminicidios (UEMI).

Esa Unidad había sido creada para dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relacionada con el feminicidio de Karla Pontigo.

Lo anterior, luego de que el caso de Karla Pontigo fuera atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), después de que el Juzgado Primero de Distrito en San Luis Potosí se pronunciara por la existencia de conflicto de interés, por parte de la FGE.