Presumen avance en crimen de odio contra mujer trans

Sobre la muerte violenta de una mujer transgénero en el fraccionamiento Valle Dorado, el secretario general del Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo expresó que hay un avance significativo de las investigaciones y que el tema es considerado como importante por la administración estatal.

Dijo que, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) el presunto responsable del crimen sería una persona que la propia víctima conocía y agregó que, al parecer, "hubo una actitud de saña" de su parte.

La Fiscalía no confirmó que este crimen haya sido clasificado inicialmente como feminicidio, pero Hernández Delgadillo recordó que San Luis Potosí "es uno de los pocos estados en los que la muerte violenta de una mujer se clasifica, de entrada, como feminicidio y es hasta después de las investigaciones que el hecho se consolida en esa categoría o se reclasifica como homicidio".

Lo anterior, dijo, hace que se tenga una estadística que puede variar en el transcurso del proceso de investigación. "De cualquier manera, toda muerte violenta de una persona y en especial de mujeres, sean feminicidios o no, son un agravio a la sociedad, siempre", agregó.

En un tema muy relacionado, comentó que la alerta de género "es una tarea no acabada; no ha sido suficiente lo que se ha hecho. No se han generado suficientes políticas públicas, no solamente de parte del estado, sino de los municipios, porque hay que recordar que la alerta es de carácter municipal.

"Una parte se cumplió, pues ya existen nuevas instituciones y hay una mayor atención hacia la mujer, pero sin duda falta mucho por hacer, en especial, destinar más recursos, ya que no se puede atender la alerta con recursos mínimos", concluyó.