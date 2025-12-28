Presupuesto para cultura no aumentará para 2026

La comparativa entre la Ley de Egresos 2025 y 2026 del Gobierno del Estado, muestra que el presupuesto destinado a museos y recintos culturales se mantiene prácticamente sin incrementos relevantes para el próximo ejercicio fiscal, al conservarse en la mayoría de los casos. los mismos montos aprobados el año anterior, con apenas ajustes marginales en algunos espacios.

De acuerdo con las cifras oficiales, varios de los principales museos estatales repetirán exactamente el mismo presupuesto en 2026, lo que refleja una política de contención en el gasto cultural. Tal es el caso del Museo del Virreinato, que continuará con 5 millones 39 mil 562 pesos, así como el Museo de Arte Contemporáneo, que mantendrá 3 millones 195 mil 308 pesos. En la misma condición se encuentran el Centro de las Artes San Luis Potosí, con 30 millones 609 mil 367 pesos; el Museo Federico Silva, con 4 millones 861 mil 819 pesos; y la Cineteca Alameda, que conservará 4 millones 953 mil 236 pesos.

Aunque el presupuesto global se mantiene estable, algunos recintos presentan incrementos menores. El Museo del Ferrocarril pasará de 5 millones 294 mil 293 pesos en 2025 a 5 millones 321 mil 220 pesos en 2026, mientras que el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes registrará un aumento de 500 mil pesos, al alcanzar 24 millones 179 mil 712 pesos. También el Museo Francisco Cossío tendrá un ajuste al alza, con 13 millones 66 mil 469 pesos, frente a los 12 millones 901 mil 369 pesos del año previo.