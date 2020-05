Prevé PAN acciones de inconstitucionalidad por "Ley Barbosa" en SLP

Acción Nacional en el Congreso del Estado no avaló la “Ley Barbosa” porque no abona a mejorar la educación y es un paso seguro a la expropiación en el artículo 94, ya que da libertad al Estado para usar a su antojo las instalaciones de los colegios privados.



El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Juan Francisco Aguilar Hernández, dijo que el Grupo Parlamentario en el Congreso del Estado, advirtió a las y los diputados sobre los riesgos que corre la educación privada de aprobar la Ley de Educación que fue publicada por el Ejecutivo en el Periódico Oficial del estado.



Aguilar Hernández señaló que la “Ley Barbosa” no se apega a la Constitución ni a la Ley General de Educación y es muy posible que se vayan a presentar acciones de inconstitucionalidad que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



Dijo que los Legisladores del PAN votaron en contra porque la armonización de la Ley se hizo de manera indebida. “Sin duda pone en riesgo la educación en el Estado y no abonaba a mejorar los avances en la materia, a demás de la libertad para expropiar edificios educativos”, destacó.



El dirigente estatal del PAN consideró imprudente por parte del Congreso del Estado aprobar esta Ley al vapor, sin revisar a fondo su armonización, pues consideró esta en riesgo la educación privada, lo que traerá sin duda una reacción de organismos empresariales e instituciones civiles en busca de impugnarla.