Prevén afectaciones en la Zona Industrial por escasez y encarecimiento de gas natural

El tema del gas natural que no hay, que no puede ser transportado y cuyo precio aumentó considerablemente, es un problema severo que tendrá una afectación de un 80 por ciento en las plantas de la zona industrial, lo que implica que bajen sus consumos para poder distribuir el carburante.

Ricardo Pérez, de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial manifestó lo anterior añadiendo que la afectación inició este miércoles y que se les solicitó que se hagan los ajustes dentro de los procesos productivos.

"Se supone que con esta disminución en el consumo podremos librar en algo la producción, obviamente para nosotros es insuficiente, así que tendremos la afectación, por lo pronto, lo que resta de la semana y esperamos que a partir del lunes pueda haber un ajuste", señaló.

Además informó que el temor era por la situación de la energía eléctrica, que afortunadamente no les afectó, pero en este momento el problema es que, a causa del fenómeno meteorológico en Texas, el gas natural, primero incrementó su drásticamente su precio a raíz de que no puede ser transportado y como ejemplo comentó que si costaba 3 dólares, ahora su costo es de 180, y segundo que no hay en existencia para continuar los procesos.