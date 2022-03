Prevén baja participación de potosinas en paro nacional

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Ante la convocatoria de colectivos feministas para realizar un paro nacional de mujeres el 9 de marzo, organizaciones de comercio en San Luis Potosí confían en que el ausentismo a centros de trabajo sea menor, toda vez que señalan que la economía del país es frágil por la situación de la pandemia.

Así lo consideró la presidenta de la organización comercial Nuestro Centro, Amparo Rosillo Izquierdo, pues señaló que a diferencia de lo que se vivió hace dos años, en este 2022 no se registrará mayor ausentismo.

"No, no creo, ahorita es difícil que se distraigan tanto hombres como mujeres o exista ausentismo por la cuestión económica (...). Hay gente muy comprometida con las causas, pero una persona que peligra su trabajo o economía familiar lo piensa dos veces", indicó.

Las convocatorias difundidas en redes sociales llaman a las mujeres a sumarse al paro nacional para "desaparecer" durante todo el día como medio de protesta y una forma de impactar en la economía del país a fin de visibilizar la importancia de este sector en el país.

Desde 2020, cuando se convocó a la primera protesta de este tipo, se busca paralizar actividades, visibilizando el trabajo no remunerado, el empleo informal y los sectores donde aún existe la brecha de género.

Asimismo, se trata de una manifestación contra las agresiones y violencia que sufren las mujeres, principalmente ejercida por hombres, en sus centros de trabajo, calles, e incluso en su seno familiar, donde en condiciones más graves se llega a su muerte, muchas veces de forma violenta.