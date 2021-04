Prevén que precio de tortilla llegue hasta 18 pesos por kilo

Se prevé que a partir de este martes o en el transcurso de esta semana, el precio de la tortilla en San Luis Potosí sufra una alza pasando de 16 a los 17 o hasta 18 pesos, según informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Armando Reyes Sias.

Explicó que las tortillerías que surten a las tiendas de abarrotes de este producto de alto consumo, desde la semana pasada y el fin de semana anticiparon que habrá ajustes en los costos, aunque no se ha definido si será un peso o más.

"Queremos ver qué es lo que está pasando porque son muchos incrementos y no sabemos porque tantos y tan seguidos, esto es un golpazo para la gente que ya no tiene dinero para consumir y comprar las cosas", manifestó.

El líder comercial recordó que éste es el segundo ajuste que se aplica a la tortilla, por lo que urgió a que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que intervenga y se regulen estas constantes alzas, ya que, aseguró que las condiciones financieras de las familias no se encuentran en condiciones de solventar los altos costos.

"Entendemos que es justo que haya incrementos según la inflación pero tantos aumentos tan seguidos nos parece que no es justo", concluyó.