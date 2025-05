Congreso, omiso contra el acoso escolar

En el marco del Día Internacional contra el Acoso Escolar, a más de ocho meses de su instalación, la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte del Congreso del Estado no ha presentado ninguna iniciativa enfocada en la prevención o atención de este problema, que afecta de forma particular a las infancias.

El pasado 14 de marzo, la diputada Mireya Vancini Villanueva, presidenta de la Comisión, anunció que el Parlamento de las Niñas y los Niños 2025 se llevaría a cabo el 29 de abril a las 10:00 horas, con la participación de 27 niñas y niños provenientes de las cuatro zonas del estado para conocer sus contextos y los temas que les preocupan.

No obstante, la actividad no se realizó y hasta el momento no se ha informado el motivo de su cancelación. "Serán 27 niñas y niños, integrantes de las cuatro zonas del estado los cuales estarán participando; la diputada Brisseire nos comentó que se buscará la participación de dos niños que sean originarios de las comunidades indígenas y para este ejercicio nos vamos a apoyar por medio de la SEGE para que se pueda convocar a las y los estudiantes que tengan el mejor promedio escolar", mencionó Vancini Villanueva en su momento.