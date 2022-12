Previsión autorizar 8 mdp para pago a ejidatarios en presupuesto 2023: Galindo

El alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos aseguró que no hay riesgo legal alguno para integrantes del Cabildo de la capital por haber autorizado el Presupuesto de Egresos 2023 con los 8 millones de pesos para ejidatarios de Rancho Viejo incluidos.

Señaló que no se trata de una decisión unilateral, sino de una previsión para poder cumplir un mandato judicial: "Un juez fue quien nos dijo que es correcto lo que se está haciendo. El convenio que se firmó, un juez lo está validando y prácticamente todo queda a la luz de un trámite judicial", expresó el edil en entrevista.

En su opinión, lo irregular sería que el pago a los ejidatarios no estuviera previsto en el Presupuesto de Egresos del próximo año cuando se sabe que existe esa obligación judicial.

Dejó en claro que los terrenos sobre los que el ex alcalde Xavier Nava Palacios construyó un puente vehicular "no son del Ayuntamiento, por lo que no solamente estaríamos indemnizando a sus propietarios, sino también adquiriendo un activo que será propiedad municipal. En este proceso, no estamos perdiendo nada".

Insistió: "Se trata de regularizar una situación irregular, y en eso, no hay riesgos para el Cabildo".