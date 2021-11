PRI, a favor del alza a las tarifas de Interapas

En contraste con la dirigencia de Morena que se posicionó en contra de aumento de la tarifa del agua potable, solicitado por el Interapas, Elías Jesrael Pesina Rodríguez, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo se está buscando tener "un buen acuerdo" entre la bancada priista del Congreso del Estado, tanto con el Poder Ejecutivo, como con el Ayuntamiento capitalino.

Reveló que se ha reunido con Edmundo Azael Torrescano Medina, Yolanada Josefina Cepeda Echavarría, Héctor Mauricio Ramírez Konishi, Bernarda Reyes Hernández y Alejandro Leal Tovías, integrantes del Grupo Parlamentario, en aras consensuar el tema.

El también regidor capitalino, defendió que desde el gobierno municipal se percibe la necesidad de que el planteamiento de agua potable tenga un ajuste, pero "que tampoco" se lastime a las personas con menor capacidad económica.

En entrevista, atajó que, frente a la intención de la institución municipal, es necesario alcanzar un "equilibrio" en donde el único ganador sea el usuario del servicio, y que el líquido llegue a los hogares de los tres municipios donde suministra el agua.

"Es un tema sensible, es un tema que está ahorita en la mesa. Es un tema que se está platicando (...) que no se obvie, que no se deje de cobrar o que no dejen de pagar, pues los entes, las personas, las familias, las empresas que sí tienen la posibilidad de hacerlo", concluyó.