Primarias de la Capital Libres de Caries reciben certificación

Como reflejo de un trabajo comprometido con lo más importante que tiene nuestra sociedad: la niñez, el DIF Municipal de San Luis Potosí, encabezado por su Presidenta, Estela Arriaga Márquez, continúa impulsando acciones integrales de salud a través del programa "Escuela Municipal Libre de Caries", que ha beneficiado a más de 500 estudiantes de 12 escuelas en la Capital Potosina.

Acompañada por el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos, entregaron la certificación de la escuela primaria "Vicente Guerrero" como espacio Libre de Caries, resultado de un trabajo coordinado que incluyó atención odontológica preventiva y correctiva para niñas y niños de entre 6 y 12 años.

La Presidenta del DIF Municipal, Arriaga Márquez, destacó que "la prevención es la mejor herramienta para construir un futuro más sano, además de representar un respaldo importante para la economía de

las familias".

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Subrayó que gracias a este programa se ha logrado un

ahorro superior a los 621 mil pesos, reduciendo significativamente la carga económica en los hogares capitalinos.

En su intervención, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos enfatizó la importancia de fomentar la salud desde la infancia. "Necesitamos tener salud desde niñas y niños. A veces el cuidado dental genera temor, pero con el tiempo entendemos que nuestros dientes son un tesoro,

fundamentales para nuestra salud. No es un lujo, es parte de nuestra salud bucal, física y emocional", expresó.

Asimismo, reiteró que el objetivo es que las niñas y niños adopten hábitos saludables como el cepillado dental tres veces al día y acudir al médico cuando sea necesario.

El Director de Educación Municipal, Joel Ramírez, señaló que este día representa un momento especial no solo por la develación de la placa de certificación, sino por la atención integral brindada a cada estudiante.