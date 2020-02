Primera tarea del PRI, recuperar "territorialidad", señala Martín Juárez

La gran tarea de la dirigencia reelecta del PRI, opinó el diputado Martín Juárez Córdova, es la renovación de todos sus comités seccionales y de los comités directivos municipales, con el fin de que el partido llegue fortalecido y entonces pueda pensar en conformar alianzas con otros institutos políticos para las elecciones del 2021.

El legislador dijo sentir una gran confianza y certeza en que Elías Pesina Rodríguez hará el trabajo necesario en este su segundo periodo como dirigente, de la mano de Yolanda Cepeda Echavarría.

"A Elías lo conozco desde 1984, cuando ambos estábamos en el marco juvenil del PRI y luego, en 1989 vi su gran desempeño como secretario de Organización del partido. Es un hombre que conoce a fondo al PRI y que sabrá hacia dónde llevarlo", expresó.

Juárez Córdova recomendó al dirigente renovar cuanto antes los liderazgos seccionales para que el PRI vuelva a tener representatividad territorial "en las calles, en las colonias", pero advirtió que esto se debe hacer antes de que inicien los procesos internos de designación de candidatos, "porque después de esto, ya no se podrá renovar nada".

Por otra parte, dijo, los comités directivos municipales "deben ser legitimados con figuras que realmente vengan a trabajar por el partido".

Finalizó diciendo que "el PRI necesita convencerse de que si no se fortalece a sí mismo y no enarbola las causas de la ciudadanía, va a tener una serie de complejidades en el 2021, con independencia de las alianzas que pueda hacer. Además, las alianzas deben ser un esquema estratégico, pero que no haga al partido dependiente de otros".