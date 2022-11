Prioridades del país no se reflejan en PEF 2023: Xavier Azuara

En la discusión del Presupuesto 2023, el diputado Xavier Azuara Zúñiga señaló las deficiencias del gasto que planea hacer el Gobierno en el próximo año, pues indicó que no resuelven los problemas económicos, de inseguridad y además atenta gravemente contra los órganos autónomos.

Recordó que este le ha dado la espalda a millones de familias que tienen algún negocio familiar, al cancelar los apoyos a las Mipymes, que son las que generan 7 de cada 10 empleos en México, además que no se ha podido mitigar la inflación histórica del 8 % que provoca una grave crisis en sus bolsillos.

Dijo que a MORENA, no les interesa la seguridad y la salud de las mujeres, "este presupuesto plantea asignaciones que son insuficientes para cumplir con los objetivos del Programa de Apoyo para el Bienestar de Hijos de Madres Trabajadoras y los refugios para mujeres violentadas que aportan hospedaje, atención médica y psicológica", dijo.

Además señaló que Morena desapareció el presupuesto del FORTASEG sin ningún argumento lo cual ha derivado en que la delincuencia se ha acentuado y se apoderó ya, de la tranquilidad y la paz de los mexicanos ante un Gobierno empecinado en seguir con su fracasada política de abrazos y no balazos.

Detalló que los beneficiarios principales del Presupuesto serán los programas y proyectos del presidente, pues dijo que para el 2023 más de 800 mil millones se orientarán a sus obras sin factibilidad económica, ni social y que además están causando daños ambientales.

También indicó que con este presupuesto se busca atentar contra la democracia, pues se plantea recortar mil 425 millones de pesos al Poder Judicial; 4 mil 475 millones al Instituto Nacional Electoral; 33 millones a la Comisión Federal de Competencia Económica y 18.7 millones al INAI.

Xavier Azuara enfatizó que estos recortes representan un severo golpe a los órganos autónomos que fungen como un contrapeso contra los abusos de poder de este gobierno.

Remarcó que se votará en contra de este presupuesto porque no favorece a los mexicanos, no atiende las prioridades de cada familia, no apoya al sector productivo, no resuelve la falta de crecimiento económico ni resuelve la inseguridad.

"Les decimos a los mexicanos que Acción Nacional presentará reservas para corregir lo que hace falta en este presupuesto, lleno de elefantes blancos y falsas promesas que solo buscan llenar las carteras de sus compadres y señores a eso se le llama corrupción", finalizó.