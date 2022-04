Prisión preventiva debe desaparecer

El presidente de la fundación Renace, José Mario de la Garza Marroquín, se pronunció por eliminar la prisión preventiva oficiosa, porque no se ajusta a la verdadera reinserción y afecta principalmente a personas encarceladas por delitos que no cometieron.

Precisó que el esquema de la prisión preventiva, sólo da pie a que se encarcele a personas por delitos que no cometieron y a que no haya una verdadera reinserción, porque la cárcel sólo debe ser para personas que verdaderamente son peligrosas para la comunidad.

Dijo que el sistema penitenciario es un gran fracaso porque no permite una verdadera reinserción social; cárceles solo sirven para castigar.

Comentó que sólo debería encarcelarse a personas que, con pruebas, se acredite que son peligrosas para la comunidad estando en libertad o que tienen los recursos para evadirse de la acción de la justicia, ya sea porque pueden salir del país o porque cuentan con varios domicilios. Estas pruebas deberían valorarse en un tribunal y debería ser un juez quien decida si el acusado debe ir a la cárcel o no.

Mencionó que el esquema de prisión preventiva oficiosa genera "un efecto perverso", en el que la Fiscalía construye las carpetas de investigación buscando que encuadren en estos delitos de prisión preventiva para que los acusados vayan a la cárcel y, entonces, las personas pueden pasar años tras las rejas antes de que se les dicte una sentencia.

"El sistema penitenciario es un gran fracaso porque me mandan a prisión preventiva y quedo totalmente desprestigiado, quedo señalado como un criminal, mañana toco la puerta y no me dan oportunidades en ningún lado, entonces ¿dónde queda la reinserción y la posibilidad de que el sistema penitenciario me permita readaptarme en la sociedad?", declaró el abogado.