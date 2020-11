Probable, un recorte del 9% en presupuesto para SLP: Leal

El secretario General de Gobierno en San Luis Potosí, Alejandro Leal, reconoció que es probable que para San Luis Potosí venga una reducción de alrededor de 9% en el presupuesto que se determine a través del Congreso de la Unión, aunque aún no se sabe exactamente en qué áreas y rubros se verá la mayor afectación.

Explicó que la información con la que se cuenta es que definitivamente habrá una reducción en el presupuesto para el estado y los municipios, lo que seguramente afectará más a algunos rubros que a otros. "Todavía no se ha definido como tal, pero creo que de aquí al fin de semana lo podremos saber con más claridad", dijo.

Añadió: "Se está hablando de alrededor del 9% en comparación a lo que se recibió para este 2020, pero no lo sabemos con exactitud; de que hay reducción hay reducción, pero no sabemos cuáles son los parámetros". Indicó de la misma manera que en el documento en donde venga el presupuesto para San Luis Potosí vendrá detallado en qué rubros se dará la reducción, pero habrá que esperar para saber cuáles son los ajustes que se tendrían que hacer para que la afectación al funcionamiento de la administración estatal sea lo menor posible.

Cabe recordar que el gasto programado para este 2020 es de alrededor de 50 mil 228 millones de pesos, por lo que la merma de recursos será importante para la administración estatal.