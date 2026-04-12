Problemas del interapas son por mala administración

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Armando Reyes Sías, aseguró que el sector comercial no mantiene adeudos significativos con el organismo operador de agua Interapas y consideró que los problemas financieros del sistema, responden más a fallas administrativas que a la falta de pago.

En entrevista, el dirigente sostuvo que, en general, los pequeños comercios cumplen con sus pagos de manera regular, ya sea mensual o bimestral, conforme a su consumo. Reconoció que pueden presentarse retrasos de uno o dos meses, pero descartó que existan deudas acumuladas de gran magnitud por parte de este sector.

"Tal como usan el agua, así pagan sus recibos", afirmó, al tiempo que señaló que, de no cubrir el servicio, los negocios enfrentan cortes inmediatos, lo que impide que se generen adeudos elevados.

Consideró que las deficiencias del Interapas se arrastran desde hace años por malas administraciones. En ese sentido, hizo un llamado a revisar a fondo las cuentas internas y la gestión del sistema.

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Asimismo, expuso que en diversas zonas, incluido el centro de la ciudad, persisten problemas en el suministro de agua, con baja presión o incluso ausencia del servicio durante varios días.