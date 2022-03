Productores, sin beneficio por alza en costo de alimentos

Pese a que durante este año se incrementó el precio en productos de la canasta básica como el limón, jitomate, cebolla, aceite vegetal, carne, y leche por mencionar algunos, esto no ha repercutido en los ingresos de productores o agricultores de las zonas rurales del municipio de Soledad.

Según señalo Armando Oviedo quien cultiva maíz, alfalfa, y tiene vacas lecheras, en el ejido el Zapote el alza en los productos no se ve reflejado en lo que perciben los campesinos que se dedican a criar su ganado.

"En mi caso la leche no me la pagan a más de 7.50 pesos, porque los que elaboran quesos dicen que no les conviene, entonces el precio sí sube en la leche comercial o el queso que se compra en los supermercados, pero a nosotros no nos pagan más por el producto" expresó.

El entrevistado dijo que además cuenta con algunos borregos y chivos que al venderlos tampoco no les saca lo que le invirtió en su crianza. "Hay mucha gente que tiene animales y muchas veces no es por negocio, porque no te pagan lo justo, entonces la carne de res o borrego si es muy solicitada pero los carniceros o compradores no te pagan lo que pides", se quejó.

En tanto el señor Rosendo quien labora en un predio en donde se cultiva lechuga, rábano, y coliflor dijo que en este año el precio de estos productos se ha mantenido, sin embargo, el costo para producir si se ha elevado por el aumento en la gasolina, y la inversión que se hace en los sistemas de riego.