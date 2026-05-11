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Progresan las vinícolas de México

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Progresan las vinícolas de México

El director de Grupo Cava, Salim Gutiérrez, afirmó que la carga fiscal en la industria vitivinícola es la misma para todos los países productores, por lo que no existe una desventaja directa para el vino mexicano frente a mercados como el argentino o el español. 

Sin embargo, señaló el director que en México el impacto es mayor debido a la estructura del sector, dominado por bodegas pequeñas con menor volumen de producción, lo que reduce su capacidad para absorber costos.

Explicó que México, aunque es el primer productor de vino en América, es aún un país joven en la consolidación de su industria vitivinícola, lo que ha generado un ecosistema desigual entre pequeñas y grandes bodegas. Esta diferencia, dijo, se refleja en el mercado: mientras algunas casas pueden ofrecer precios más competitivos por volumen, otras enfrentan mayores dificultades, aunque existe una amplia gama que va desde vinos accesibles hasta etiquetas de alta gama.

En el caso de San Luis Potosí, indicó que la producción local ya abarca vinos espumosos, blancos, tintos y rosados, con un mayor posicionamiento actual de los vinos blancos en el mercado. Aun así, destacó que también existen vinos tintos de buena calidad y que las bodegas potosinas han avanzado en la consolidación de su oferta, mostrando un desarrollo sostenido dentro del sector.

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Sobre el consumo, consideró que la idea de que los jóvenes están dejando de consumir vino es parcial, ya que lo que existe es una disminución general en el consumo de alcohol. Señaló que las nuevas generaciones buscan experiencias más completas y no únicamente el consumo de bebidas, lo que ha impulsado la necesidad de espacios de educación sobre el vino, su proceso y su complejidad.

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