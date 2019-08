Promete diputada atender inconformidades del Consejo Ciudadano de Transparencia

A las demandas ciudadanas de transparencia, “el Congreso no puede estar dando vías alternas, ni establecer condicionantes; no es válido ningún argumento para no cumplir”, declaró la diputada presidente de la comisión legislativa de Transparencia y Acceso a la Información Pública, María Isabel González Tovar.

Dijo que el Poder Legislativo tiene una “enorme responsabilidad” con la transparencia y que por ello, solicitará a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) una revisión a fondo del nivel de cumplimiento del Congreso.

“Recientemente, la Unidad de Transparencia del propio Congreso presentó un informe a esta Comisión donde se establece que ha cumplido, mientras que hay ciudadanos que consideran que no es así”, expresó la legisladora perredista.

Pedir la intervención de la CEGAIP será una forma de dar certeza a los ciudadanos inconformes, consideró González Tovar, además de que ella misma, como titular de la Comisión, se comprometió a “perfeccionar los avances que ya se tienen en transparencia”.

Incluso mencionó que el Consejo Ciudadano de Transparencia “ha hecho ver sus inconformidades y nosotros vamos a verificar qué está pasando, porque nuestro compromiso es con la transparencia al cien por ciento”.

Para concluir, agregó que “se debe trabajar para crear una forma adecuada, ágil y amigable que permita acceder a la información del Poder Legislativo vía electrónica, para que todos puedan tener los datos que requieran sin mayores contratiempos”.