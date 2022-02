Promete el alcalde apoyar a Cruz Roja

En el marco del aniversario número 112 de la fundación de la Cruz Roja Mexicana, el alcalde Enrique F. Galindo Ceballos ofreció reunirse esta semana con los directivos de la institución para acordar mejores esquemas de apoyo financiero, similares a los que ya se manejan con el Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí.

"Mi opinión es que instituciones como la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos no deben estar sufriendo por temas presupuestales. Lo hicimos con Bomberos, realmente los hemos estado apoyando ya sin necesidad de que ellos lo gestionen. No es suficiente, porque los Bomberos dependen de más participaciones, pero lo que le corresponde al Ayuntamiento lo hemos estado cumpliendo", declaró el presidente municipal.

Luego dijo que hará "un ejercicio parecido con la Cruz Roja. No me he reunido con ellos, pero lo estaré haciendo esta semana para ver cuáles son sus esquemas y cómo los podemos ayudar.

"Mi compromiso es firme con estas instituciones que prestan un gran servicio a la población pero que siempre andan batallando por temas financieros", subrayó, y felicitó a la Cruz Roja por cumplir un año más de entrega a sus labores en beneficio de las y los potosinos.

En el caso del Cuerpo de Bomberos, el Ayuntamiento se comprometió, desde diciembre del año pasado, a incrementar en un 30 por ciento sus aportaciones para hacerse cargo del total de la nómina de esa corporación, además de "ponerse al día" en los pagos que estaban pendientes hasta ese mes.