Promete Galindo controlar antros

El alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos ofreció que su gobierno hará su papel "fuertemente" para terminar con la anarquía heredada por la pasada administración en el tema de antros que funcionan sin licencia o con papeles falsos, y reveló que ya se han presentado denuncias contra empresarios del giro que violaron sellos de clausura.

Luego de que la Unión de Bares y Cantinas de Alta y Baja Graduación publicara un desplegado en medios impresos para pedir se combata la proliferación de antros ilegales en la Capital del Estado, el edil expresó: "No he visto el desplegado, pero sí hemos detectado el funcionamiento de antros de este tipo.

"Hay varios supuestos: lugares que no tienen licencia y están operando; lugares con licencias apócrifas, falsas, y otros que sí tienen su papelería en regla pero que no respetan horarios, no tienen un lugar adecuado al giro, incurren en exceso de ruido e incluso en riñas que se generan durante o después de la convivencia entre quienes asisten a esos sitios", explicó.

Agregó que todo eso se tiene detectado y que la Dirección de Comercio Municipal está trabajando en ello: "Hemos clausurado lugares. Hay una práctica que a mí en lo particular me preocupa, que es la apertura de sitios clandestinos que cambian de sede, que citan a la gente por redes sociales y luego desaparecen".

Enseguida, comentó que esto pasa "porque al menos en los tres últimos años hubo una anarquía total en muchos temas, y este es uno de ellos, en el que no hubo autoridad ni control, por lo que ahora estamos pagando las consecuencias".