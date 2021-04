Promete Octavio en Huehuetlán fin al tandeo del agua

El candidato a la gubernatura de la Coalición "Sí por San Luis Potosí", Octavio Pedroza Gaitán, se comprometió en Chununtzen 2, perteneciente al municipio de Huehuetlán, a que las comunidades indígenas de la Huasteca potosina dejen de ser pisoteadas y lograr su bienestar y desarrollo.

El compromiso se selló en un saludo con Nestora Hernández, habitante de la comunidad, quien le pidió buscar especialmente el bienestar de las mujeres indígenas "para que vivan con dignidad, para que nos ayudes a empoderarlas".

Advirtió a los habitantes de la comunidad no dejarse engañar por otras propuestas políticas "ya no hallan la puerta y ahora nos están hablando bonito otra vez; que no nos espanten los pollos, porque aquí tenemos a los gallos", afirmó.

En su intervención, el candidato a la gubernatura del PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular realizó tres compromisos con los habitantes de Huehuetlán: resolver el problema de la falta de agua, para que desaparezca el tandeo; construir un hospital para el municipio; y reconstruir los caminos que comunican a las comunidades para que los productores puedan transportar la naranja, el café, la vainilla y también a los enfermos.

Y es que el candidato a la alcaldía de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales hizo la solicitud de resolver el problema del agua, compromiso que asumió Octavio Pedroza.