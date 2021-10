Propondrá Oficialía Mayor eliminar de nómina a burócratas innecesarios

El titular de la Oficialía Mayor del gobierno del estado, Noé Lara, informó que será a finales de octubre o a principios de noviembre cuando se presente la propuesta de reestructura de la nómina de trabajadores de la administración estatal, puesto que, según apuntó, departamento por departamento se ha encontrado a "muchísima gente" que realmente no es necesaria.

"Hay muchísima gente en nómina, es decir, si hay departamentos que pudieran funcionar perfectamente con 10 trabajadores, tienen a 15 o a 20 personas, lo que implica recursos extras de los potosinos; entonces, lo que tenemos que hacer es una especie de reingeniería para depurar la nómina y que se queden los que realmente son necesarios".

Añadió que la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo es administrar, de la manera más eficiente, los recursos de los potosinos, por lo que se necesitan tomar este tipo de decisiones complejas, pero ya se está analizando oficina por oficina, para determinar quiénes se quedan y quiénes serán dados de baja.

Finalmente, indicó que se trata de un gran cúmulo de información que está llegando de todas las oficinas y no es fácil digerir tal cantidad de cuestiones, es por eso que se llevará su tiempo, de la misma manera que se está revisando que no se encuentren irregularidades y todo esté en orden, "aunque lo dudamos realmente", dijo.