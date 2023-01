Propone el PRI candidatos con antecedentes

Para no violentar los derechos humanos de quienes aspiran a ocupar cargos en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) además de elección popular, Edmundo Torrescano Medina, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), plantea eliminar distintos requisitos, por ejemplo, no haber sido condenada o condenado por delito alguno, siempre y cuando hubiesen sido de carácter no intencional o imprudencial.

Tal exigencia está prevista en la Ley para quien pretenda el puesto de la Secretaría Ejecutiva del Ceepac. El priista también pretende eliminar no haber sido condenada o condenado por sentencia ejecutoriada, esto, para quien busque ser titular del órgano interno de control.

Aunado a ello, sugiere que ya no se requiera a las personas interesadas no contar con antecedentes penales ni estar sujeto a proceso por delito doloso.

Aduce que quienes ya cumplieron con la pena impuesta, deben tener la posibilidad de ocupar un empleo en el servicio público o en una candidatura en igualdad de circunstancias que las demás aspirantes.

Defiende que estar sujeto a un proceso penal no puede impedir el acceso a tales cargos, dado que no existe una sentencia condenatoria por la comisión de un delito e incluso si no se encuentran privadas de la libertad, vulneran el principio de presunción de inocencia.

Ello, como parte de una reforma a la fracción IV del artículo 77 y deroga la fracción V del artículo 92, así como el inciso C de la fracción V del artículo 277 de la Ley Electoral del Estado.