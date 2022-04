Propone "endurecer" pena por matar niñas

Ante el incremento de la violencia feminicida en San Luis Potosí, Gabriela Martínez Lárraga, diputada de Redes Sociales Progresistas (RSP), plantea aumentar las penas de feminicidio cuando las víctimas correspondan a niñas y adolescentes.

En ese contexto, la Fiscalía General del Estado (FGE), abrió 126 averiguaciones previas o carpetas de investigación del 2015 al 31 de mayo de 2021 por feminicidio, con un saldo de 129 mujeres asesinadas, donde entre los 11 y los 40 años, se concentra el 76.74 por ciento de las víctimas.

La congresista expone que cuando se trate de tales víctimas, la penalidad aumentará la cuarta parte de la pena que corresponda, de acuerdo con el artículo 90 de éste Código.

Destaca que en la moción de la legisladora hace mención que dicho delito se sancionará con una pena de 20 a 50 años de prisión, lo cual es incorrecto, pues no consideró la reforma de septiembre del 2021 donde se reformó para aumentar 40 a 70 años de prisión.

Aunado a ello, una multa 2 mil a 5 mil días del valor de la unidad de medida y actualización (UMA), es decir, de 192 mil 440 a 481 mil 100 pesos.

Para lograr la modificación, Martínez Lárraga sugiere reformar el artículo 135 del Código Penal para el Estado, quien advierte que la multiplicidad de violencias no atendidas, no prevenidas y no resueltas, muchas de las ocasiones culminan

en feminicidios.

"La violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas implica la violación de uno de los derechos humanos más graves que se encuentra prácticamente normalizada, extendida, arraigada y tolerada no solo por el Estado sino por la misma sociedad".