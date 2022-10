Propone Gallardo salario mínimo de 8 mil pesos mensuales

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., octubre 13 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona anunció que se buscará el mecanismo legal para que se pueda establecer un salario mínimo estatal, señalando que la idea es que en un inicio los potosinos tengan la seguridad de que ya sea formales o informales tengan un salario de por lo menos 8 mil pesos mensuales, lo cual es casi 34 por ciento superior al salario mínimo federal.

El mandatario potosino expuso que "la Ley Federal del Trabajo ya marca los sueldos mínimos, pero no marca máximos y en San Luis Potosí vamos a luchar para que exista una ley que defienda a los trabajadores potosinos y que ninguno gane por debajo de 8 mil pesos mensuales".

Añadió que se trata de dignificar el trabajo de los potosinos por sobre cualquier empleo, no importando que sean empleos formales o informales, es decir que no importará si es una trabajadora del hogar que haga aseo en casas o un vendedor ambulante, nadie en San Luis Potosí podrá ganar menos de estos 8 mil pesos.

Dijo además que si se logra hacer esta ley, no se quedará en estos 8 mil pesos, sino que se buscará aumentarlos gradualmente de tal forma que todas las potosinas y potosinos tengan empleos dignos y tengan un salario acorde a las necesidades importantes en San Luis Potosí y puedan superar la carestía que se vive actualmente "todo ha subido, menos los salarios, así de jodidos estamos y eso se va a acabar en San Luis Potosí".