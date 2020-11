Proponen a ex oficial del Congreso para gobernadora por Morena

El contingente, de unas 30 personas, usaron un rincón sombreado de la zona peatonal contigua a la plazoleta de Aranzazú para realizar un mitin en el que resaltaron las cualidades que, en su opinión, tiene la ex funcionaria legislativa para ser candidata a gobernadora por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"Coincidimos las y los militantes de Morena en las rancherías, los pueblos y las ciudades, en que el perfil que necesita el partido es el de una mujer, pero una mujer honorable, de convicciones democráticas, de carácter fuerte, pero de palabra suave, con decisión y voluntad, como nos caracteriza a las mujeres y a los hombres potosinos", se leyó al micrófono.

Resaltaron que en su breve desempeño como oficial mayor del Congreso, logro ahorros por 15 millones de pesos y que "por eso la despidieron, porque se negó a ser parte de la corrupción imperante en el Legislativo".

Pidieron a las y los consejeros políticos de Morena que se considere a Marcelina Oviedo en la terna que será votada por la militancia para definir al aspirante morenista a la gubernatura y les recordaron que ese perfil debe ser fiel a los principios de la Cuarta Transformación: "No robar, no mentir, no traicionar".

Después del acto de apoyo, los simpatizantes se reunirían con Oviedo Oviedo en la calle Miguel Hidalgo del centro histórico de esta capital, para realizar un primer recorrido proselitista de la aspirante.

