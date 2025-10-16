Proponen mejorar visibilidad de patrullas en Villa de Pozos

Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en materia de seguridad pública, el concejal Dante Alan Carreón presentó ante el Concejo de Villa de Pozos una propuesta para mejorar la identificación visual de las patrullas de la Guardia Civil Municipal.

Actualmente, los números de las unidades son poco visibles —especialmente durante la noche o a distancia—, lo que dificulta su reconocimiento cuando ocurre algún hecho o reporte ciudadano.

La iniciativa plantea que todas las patrullas cuenten con una identificación clara, uniforme y visible, conforme a lo establecido en el Manual de Identidad de las corporaciones de seguridad pública.

De aprobarse, la medida busca garantizar mayor transparencia en la operación de las corporaciones, fortalecer la confianza ciudadana y facilitar el control para prevenir posibles abusos.

