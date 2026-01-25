Proponen padrón de lotes baldíos y casas abandonadas

El diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí para que los ayuntamientos elaboren un padrón de lotes baldíos y viviendas desocupadas que representen riesgos de inseguridad e insalubridad para la población.

La propuesta, turnada a la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales, plantea otorgar a los municipios facultades para identificar, registrar y dar seguimiento a estos inmuebles, con el objetivo de impulsar su mantenimiento, recuperación o reutilización.

De acuerdo con el legislador, los terrenos ociosos y casas abandonadas suelen convertirse en focos de riesgo al carecer de vigilancia y mantenimiento, lo que favorece la comisión de delitos y genera problemas de salud pública. Por ello, consideró necesario fortalecer los instrumentos legales que permitan a las autoridades municipales atender esta problemática.

LEA TAMBIÉN Intencional, 80% de incendios en baldíos: Bomberos Ve el comandante Benavente dolo en varios casos de la zona urbana

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La iniciativa establece como atribución del secretario general de cada ayuntamiento la elaboración del padrón, con apoyo de las áreas municipales competentes. Dicho registro podría ser presentado al Cabildo para definir acciones concretas que permitan reducir riesgos y mejorar la seguridad y el bienestar comunitario.

Lara Rocha señaló que diversos estudios en materia de seguridad pública y desarrollo urbano han demostrado que el abandono de estos espacios impacta de forma directa en la calidad de vida de las comunidades, por lo que consideró urgente que los municipios cuenten con herramientas legales claras para intervenir.