Proponen uniformes escolares neutros en San Luis Potosí

San Luis Potosí, SLP.– El diputado Marco Antonio Gama Basarte presentó una iniciativa para permitir el uso de uniformes escolares neutros en todos los niveles educativos del estado.

La propuesta plantea adicionar la fracción VII al artículo 44 de la Ley de Educación del Estado, con el fin de que las instituciones educativas reconozcan la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes utilicen uniformes sin distinción de género.

El legislador argumentó que la medida busca fomentar entornos escolares incluyentes y libres de estereotipos, además de reforzar los derechos de la infancia y la no discriminación en los planteles educativos.

Según la exposición de motivos, permitir uniformes neutros contribuye a que las escuelas se conviertan en espacios seguros y respetuosos de la diversidad, evitando la reproducción de prejuicios y estigmas.

Gama Basarte señaló que reconocer en la ley el derecho a elegir un uniforme neutro también permite a estudiantes expresar su identidad y ejercer su libertad personal, al tiempo que combate estereotipos de género.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado para su análisis.