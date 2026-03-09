logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Guerra en Irán interrumpe navegación y afecta reservas de petróleo

Fotogalería

Guerra en Irán interrumpe navegación y afecta reservas de petróleo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Proponen uniformes escolares neutros en San Luis Potosí

Iniciativa busca eliminar estereotipos de género.

Por Redacción

Marzo 09, 2026 05:46 p.m.
A
Proponen uniformes escolares neutros en San Luis Potosí

San Luis Potosí, SLP.– El diputado Marco Antonio Gama Basarte presentó una iniciativa para permitir el uso de uniformes escolares neutros en todos los niveles educativos del estado.

La propuesta plantea adicionar la fracción VII al artículo 44 de la Ley de Educación del Estado, con el fin de que las instituciones educativas reconozcan la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes utilicen uniformes sin distinción de género.

El legislador argumentó que la medida busca fomentar entornos escolares incluyentes y libres de estereotipos, además de reforzar los derechos de la infancia y la no discriminación en los planteles educativos.

Según la exposición de motivos, permitir uniformes neutros contribuye a que las escuelas se conviertan en espacios seguros y respetuosos de la diversidad, evitando la reproducción de prejuicios y estigmas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Gama Basarte señaló que reconocer en la ley el derecho a elegir un uniforme neutro también permite a estudiantes expresar su identidad y ejercer su libertad personal, al tiempo que combate estereotipos de género.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado para su análisis.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Proponen uniformes escolares neutros en San Luis Potosí
Proponen uniformes escolares neutros en San Luis Potosí

Proponen uniformes escolares neutros en San Luis Potosí

SLP

Redacción

Iniciativa busca eliminar estereotipos de género.

Diputada propone cuotas laborales para personas LGBTTTIQ+
Diputada propone cuotas laborales para personas LGBTTTIQ+

Diputada propone cuotas laborales para personas LGBTTTIQ+

SLP

Redacción

Frinne Azuara dice que busca impulsar acciones afirmativas.

Fuga en la 57 obliga a detener pozo
Fuga en la 57 obliga a detener pozo

Fuga en la 57 obliga a detener pozo

SLP

Redacción

Cinco colonias podrían quedarse sin agua

Protestan por cese de maestro de la escuela de música Julián Carrillo
Protestan por cese de maestro de la escuela de música Julián Carrillo

Protestan por cese de maestro de la escuela de música "Julián Carrillo"

SLP

Samuel Moreno

La medida cautelar fue aplicada tras una queja por contacto físico durante un ensayo de orquesta.