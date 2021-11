Protesta Amotac en la UAM por restricciones a sus afiliados

Raúl Torres Mendoza, líder de los transportistas, llegó con un grupo de aproximadamente 50 personas en busca de una entrevista con el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos, a quien desean exponerle los perjuicios al gremio por las restricciones a su trabajo.

Opinó que éstas bien podrían aplicarse al transporte pesado de carga, pero no a todo el sector privado de transportistas porque entonces también habría que incluir, por ejemplo, a los grandes camiones de empresas refresqueras, galleteras y de otros giros de abasto a la población.

Reclamó al director policiaco municipal, Armando Puente Puente, que se busque cierto sentido recaudatorio con el levantamiento de multas diversas a transportistas y dijo que si lo que hace falta es dinero, "está fácil: Que despidan al personal que tienen en exceso; que si no hay para pagar aguinaldos, se los den en cuatro partes; que si no hay para la fiesta navideña, pues que no les hagan fiesta".

Dijo que pasado mañana, 11 de noviembre, vencen los permisos para circular otorgados por la anterior administración, los cuales les protegen "contra la corrupción de los malos elementos de Seguridad Pública" y que el gremio desea tener un trienio sin conflictos.

Criticó que a raíz del accidente de la revolvedora en avenida Chapultepec, sea los transportistas quienes deban "pagar los platos rotos" en lugar de que se investigue quién construyó una pendiente tan pronunciada sobre los cerros en lugar de emparejar el terreno, y recordó que los fraccionamientos de esa zona de la ciudad, fueron autorizados por sucesivos ayuntamientos.

Otro inconformidad expuesta fue la restricción de horarios que les está obligando a trabajar sólo de noche cuando algunos de los giros afiliados a Amotac son de 24 horas y están relacionados con el abasto de diversos insumos a la población.

En estos momentos, Raúl Torres y una comisión dialogan con el secretario general del Ayuntamiento, Fernando Chávez Méndez.

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A. C. (Amotac) se manifiestan en estos momentos en la Unidad Administrativa Municipal (UAM) de esta capital por la prohibición indiscriminada de circulación impuesta al transporte pesado en general y el levantamiento de multas que tienen "carácter recaudatorio" por parte de autoridades municipales, luego del fatal accidente registrado en avenida Chapultepec con un camión revolvedor de concreto.