Protesta de taxistas frente a Fiscalía provoca caos vial y desviaciones

Taxistas mantienen protesta por omisiones en transporte público y bloquean vialidad

Por Rubén Pacheco

Noviembre 06, 2025 05:56 p.m.
A
Protesta de taxistas frente a Fiscalía provoca caos vial y desviaciones

Debido a que atribuyen omisiones de Araceli Martínez Acosta, secretaria de Comunicaciones y Transportes contra el taxismo pirata, un grupo de 20 taxistas mantiene este jueves por la tarde una protesta por más de dos horas frente de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los conductores del sistema concesionado bloquean los dos carriles del Eje Vial "Ponciano Arriaga", por lo cual, la policía capitalina decidió cerrar el tránsito vial entre Los Bravo y la calle Insurgentes, así como ampliar el perímetro hasta Pedro Montoya.

Al igual que, en otras manifestaciones colocaron leyendas en el barandal de la entrada de la Fiscalía, en cuyos mensajes también se exige la destitución de Martínez Acosta.

Reclaman que los inspectores no hacen las acciones necesarias y urgentes para inhibir el pirataje, por ello, buscan presionar con movilizaciones para ser escuchados por las autoridades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Derivado de la manifestación, las desviaciones de los vehículos provocaron caos vial para llegar al centro histórico, pues miles de pasajeros de camiones urbanos, Metro Red y taxis se vieron obligados a descender de los vehículos y caminar entre 10 a 15 minutos para llegar a sus destinos.

En tanto, en la zona de transferencia también se suscitan extensos períodos de espera, pues los capitalinos deben esperar hasta 40 minutos para subir a la ruta que los lleve de regreso a sus domicilios o empleos.

SLP

Rubén Pacheco

Taxistas mantienen protesta por omisiones en transporte público y bloquean vialidad

