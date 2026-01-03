Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

Un grupo de alrededor de 40 personas se manifestó este sábado frente al Congreso del Estado, en la Plaza de Armas de la capital potosina, para expresar su rechazo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, operación ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump que derivó en la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Durante la concentración, los manifestantes portaron mantas, pancartas y banderas venezolanas, con mensajes como "Mexicanxs con Venezuela", "No a la intervención" y consignas en contra del gobierno de Trump. Algunos participantes elaboraban carteles sobre el piso de la plaza, mientras otros coreaban consignas en defensa de la soberanía venezolana y contra el uso de la fuerza militar.

LEA TAMBIÉN Respalda RGC postura de Sheinbaum tras ataque de EU en Venezuela Junto con gobernadores de la 4T, señaló que "los conflictos deben resolverse por la vía del derecho, el diálogo y los organismos internacionales"

La protesta se dio en un contexto de posicionamientos oficiales en México tras la incursión militar estadounidense. Este mismo día, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona respaldó públicamente la postura del Gobierno federal y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que los conflictos internacionales deben resolverse por la vía del derecho, el diálogo y los organismos internacionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A nivel federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores condenó las acciones militares de Estados Unidos, al considerar que constituyen una violación a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, y advirtió que este tipo de operaciones ponen en riesgo la estabilidad de América Latina y el Caribe como zona de paz.

En San Luis Potosí, los manifestantes señalaron que la concentración tuvo como objetivo visibilizar el rechazo ciudadano a la intervención extranjera y respaldar el principio de no intervención, históricamente defendido por la política exterior mexicana.