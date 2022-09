Protestan periodistas contra las agresiones

Al igual que en otras ciudades del país, periodistas potosinos se manifestaron este viernes en contra de los asesinatos de reporteras y reporteros, que al momento suman 15 homicidios, además de exigir que las agresiones ocurridas en la entidad sean investigadas.

El último atentado mortal, se suscitó en días pasados en Chilpancingo, Guerrero, donde falleció Fredid Román, a causa de un ataque con arma de fuego.

La prensa potosina se manifestó a las afueras del Congreso del Estado, ubicado en la plaza de Armas, donde colocó cartulinas con mensajes de inconformidad y solidaridad hacia el colega asesinado.

En las vallas de la fachada del recinto legislativo, las y los periodistas colocaron papeletas con el recuento de los 15 asesinatos ocurridos en lo que va del 2022, enlistando el nombre de cada una de las víctimas.

"Ya somos 15 en 2022, ya no más", "SLP, con ustedes compañeros", "No existen garantías" y "No más palabras, ni discursos necesitamos justicia", fueron algunas de las leyendas escritas en las pancartas.