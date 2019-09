Protestan potosinos por incumplimiento de López Obrador

Este domingo en la capital potosina se registraron protestas ciudadanas por el Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el jardín "Cristóbal Colón", al mediodía, se concentraron varias decenas de personas que expresaron sus inconformidades en pancartas.

Los integrantes del contingente que caminó por varias calles del Centro Histórico vistieron con ropas blancas en su mayoría, aunque se confirmó que forman parte del colectivo Chalecos Mx y que ésta fue la sexta protesta del grupo.

Durante la concentración en el jardín que marca el inicio de la Calzada de Guadalupe, los manifestantes sostuvieron pancartas en las que se leían consignas como: "No es por presumir, pero... AMLO no cumple!", "Fuera Gobierno traidor, ignorante, corrupto y mentiroso" o "¡Ni una menos!... Queremos seguridad, no más mentiras. AMLO fuera".

Otras pancartas criticaban los "programas clientelares" del Gobierno en turno, exigiendo que en lugar de ellos se resuelva el desabasto de medicamentos en el Sector Salud, a la vez que señalaban "Nada qué presumir" en referencia al informe presidencial.

Las personas llegaron hasta el quiosco de la Plaza de Armas y pidieron al Presidente "Mayor respeto al Poder Legislativo y al Judicial en las decisiones de gobierno". Después de un rato, el grupo finalizó su protesta y se dispersó.