MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Protestan taxistas frente al Congreso en contra de Uber

Unos 25 taxistas exigen la renuncia de la titular de la SCT, Araceli Martínez Acosta

Por Leonel Mora

Octubre 22, 2025 01:38 p.m.
Foto: Citlally Montaño/Pulso

Foto: Citlally Montaño/Pulso

En plena comparecencia ante el Congreso del Estado de la secretaria de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta, un grupo de taxistas se manifestó en estos momentos afuera de la sede legislativa de la calle Pedro Vallejo.

Alrededor de 25 taxistas exigen tanto la renuncia de la funcionaria estatal como la aplicación de operativos "reales y efectivos" en contra de lo que ellos consideran como piratería, es decir, la existencia de plataformas para vehículos de alquiler.

El grupo pidió audiencia pública con Martínez Acosta, pero la sede del Congreso cerró su puerta principal y una docena de elementos de la Guardia Civil del Estado (GCE) custodian el edificio.

Los taxistas procedieron a bloquear el cruce de las calles de Pedro Vallejo e Ignacio Comonfort, así como el de Pedro Vallejo e Ignacio López Rayón, pero ningún funcionario público se acercó a dialogar con los manifestantes.

