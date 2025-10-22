Protestan taxistas frente al Congreso en contra de Uber

En plena comparecencia ante el Congreso del Estado de la secretaria de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta, un grupo de taxistas se manifestó en estos momentos afuera de la sede legislativa de la calle Pedro Vallejo.

Alrededor de 25 taxistas exigen tanto la renuncia de la funcionaria estatal como la aplicación de operativos "reales y efectivos" en contra de lo que ellos consideran como piratería, es decir, la existencia de plataformas para vehículos de alquiler.

El grupo pidió audiencia pública con Martínez Acosta, pero la sede del Congreso cerró su puerta principal y una docena de elementos de la Guardia Civil del Estado (GCE) custodian el edificio.

Los taxistas procedieron a bloquear el cruce de las calles de Pedro Vallejo e Ignacio Comonfort, así como el de Pedro Vallejo e Ignacio López Rayón, pero ningún funcionario público se acercó a dialogar con los manifestantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí