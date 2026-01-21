logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Protestarán con bloqueo por fuga de agua negra

Por Leonel Mora

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Protestarán con bloqueo por fuga de agua negra

Residentes y comerciantes cercanos al cruce de las avenidas Industrias y Francisco Martínez de la Vega advirtieron que a partir de hoy cerrarán vialidades con "grandes piedras, de hasta una tonelada" en protesta porque ni el Ayuntamiento ni Interapas resuelven de fondo una persistente fuga de aguas negras en la zona.

De este tema ya se han publicado al menos dos notas periodísticas en este medio, la primera el sábado 13 de diciembre del año pasado, sin que exista respuesta alguna de las autoridades. La pestilente fuga, que ya provoca hundimientos en el pavimento de la avenida Industrias, llega hasta la avenida Martínez de la Vega y de ahí se enfila hacia la lateral de la carretera 57 en un recorrido de casi alcanza el medio kilómetro (423 metros).

Personas que laboran en empresas cercanas mencionaron que, a más de un mes de la fuga, su clientela ha disminuido por los pésimos olores del agua que se queda estancada en la calle.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Rehabilitan pozos Rivera y Jacarandas II
    Rehabilitan pozos Rivera y Jacarandas II

    Rehabilitan pozos Rivera y Jacarandas II

    SLP

    Redacción

    Buscan mejorar el suministro de agua en Soledad y el norte de la capital.

    Reabrirán base de Cruz Roja en Zona Industrial
    Reabrirán base de Cruz Roja en Zona Industrial

    Reabrirán base de Cruz Roja en Zona Industrial

    SLP

    Redacción

    Buscan reducir tiempos de respuesta en accidentes y emergencias.

    Cumple 100 años reloj del Edificio Central de la UASLP
    Cumple 100 años reloj del Edificio Central de la UASLP

    Cumple 100 años reloj del Edificio Central de la UASLP

    SLP

    Redacción

    Una exposición histórica está abierta al público en el Museo de Sitio

    En análisis, plan de arbolado en Plaza de los Fundadores
    En análisis, plan de arbolado en Plaza de los Fundadores

    En análisis, plan de arbolado en Plaza de los Fundadores

    SLP

    Rolando Morales

    Christian Azuara explicó que el tema forma parte de una serie de proyectos