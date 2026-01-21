Protestarán con bloqueo por fuga de agua negra

Residentes y comerciantes cercanos al cruce de las avenidas Industrias y Francisco Martínez de la Vega advirtieron que a partir de hoy cerrarán vialidades con "grandes piedras, de hasta una tonelada" en protesta porque ni el Ayuntamiento ni Interapas resuelven de fondo una persistente fuga de aguas negras en la zona.

De este tema ya se han publicado al menos dos notas periodísticas en este medio, la primera el sábado 13 de diciembre del año pasado, sin que exista respuesta alguna de las autoridades. La pestilente fuga, que ya provoca hundimientos en el pavimento de la avenida Industrias, llega hasta la avenida Martínez de la Vega y de ahí se enfila hacia la lateral de la carretera 57 en un recorrido de casi alcanza el medio kilómetro (423 metros).

Personas que laboran en empresas cercanas mencionaron que, a más de un mes de la fuga, su clientela ha disminuido por los pésimos olores del agua que se queda estancada en la calle.