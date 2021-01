Proveedores del CCSLP perdieron hasta 50 mdp

La suspensión casi total de actividades en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí (CCSLP) durante el 2020, provocó la pérdida de una derrama económica de 50 millones de pesos para proveedores locales de diversos servicios, informó el director del recinto, Einar Brodden Ibáñez.

"El 2020 fue un año bastante malo; el edificio estuvo cerrado al público desde marzo, salvo un periodo pequeño que estuvimos en semáforo amarillo, por lo que la reducción de actividades del Centro de Convenciones fue de alrededor de 80 por ciento. Esperamos que en este 2021, ya pasando estas alertas de semáforo rojo, podamos reactivar la atención al público", declaró.

Externó su preocupación de que haya una vuelta al semáforo rojo debido a las fiestas que se vivieron al final del año y recordó que, el año pasado, "los clientes se quedaron en el limbo; dejaron de hacer sus eventos, pero eso no significa que no volverán. Nuestros grandes eventos de congresos y convenciones se pasaron al 2021 con la esperanza de que esta pandemia termine, aunque sabemos que no hay nada seguro".

Señaló que, en realidad, para el CCSLP no hubo grandes pérdidas económicas, ya que el 80 por ciento del ingreso se va a manos de proveedores locales, como organizadores de banquetes, empresas de servicios audiovisuales, etcétera. "Nosotros simplemente dejamos de generar esa derrama y ajustamos nuestra operación al recurso que tenemos disponible".