"No hay expansión de parquímetros", afirma Galindo

Enrique Galindo Ceballos, alcalde del San Luis Potosí, negó que se tengan planeadas nuevas zonas de parquímetro en la capital potosina, y anunció un proyecto de rehabilitación de las unidades instaladas para el cobro.

Esto luego de que el presidente de la organización Vive tu Centro, José Luis Chalita Manzur, mediante un video difundir en sus redes sociales, denunció que el Ayuntamiento de San Luis Potosí pretende instalar parquímetros a lo largo de la avenida Himalaya.

Ante esta situación, el edil capitalino negó tal hecho y aseguró que no se tiene contemplado ninguna expansión de parquímetros en la capital potosina, asimismo adelantó que para mediados del 2025.

“Si tenemos un nuevo proyecto para renovar todos los parquímetros, porque son muy viejos, tienen más de 13 años. Así como no se había aumentado la tarifa, no se ha cambiado la tecnología por lo mismo, entonces vamos a invertirle desde el ayuntamiento, pero no está prevista ninguna zonza nueva de parquímetros”, puntualizó Galindo Ceballos.

Añadió que entre las novedades se buscara que los cobros del parquímetro sea lo justo por el tiempo que se utiliza “a veces tú pagas dos horas y estás una hora y esa hora la pierdes, entonces con la tecnología que estamos apostando va a ser muy justa en el cobro”.