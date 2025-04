Proyecto en San Juan de Guadalupe ya cumple con lo necesario: Galindo

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, señaló que el amparo promovido por un habitante del Barrio de San Juan de Guadalupe contra un proyecto inmobiliario, se encuentra detenido desde el viernes y afirmó que la obra cuenta con todos los requerimientos necesarios.

"El juicio de amparo se sobreseyó el viernes, del viernes a hoy el amparo está prácticamente detenido, el juez de distrito no encontró materia, es decir, falta información por la persona que promueve que el amparo", expresó el edil.

Afirmó que el área de Desarrollo Urbano informó que la obra cuenta todas las autorizaciones necesarias, tales como el estudio de factibilidad del Interapas, pues explicó que cuando se autorizan proyectos de este tipo se requieren obras de cabecera, tales como la ampliación del drenaje, conexión a la red de agua.

Con respecto al ciudadano que promovió el amparo, Galindo Ceballos señaló que el juez de distrito no se demostró el interés legal y puntualizó que sólo fue una persona que de manera particular ejerció su derecho de inconformidad; sin embargo, no se encontraron mayores elementos para fortalecer el amparo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí