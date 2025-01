PVEM, PAN y PRI avalan reforma judicial para SLP; Morena cuestiona dictamen

Con el voto en contra de Morena, el Congreso del Estado aprobó la reforma judicial local y la reforma electoral correspondiente para su implementación en San Luis Potosí.

El proceso electoral para la renovación del Poder Judicial iniciará el 2 de enero del 2025, con miras a tener una jornada electoral el primer domingo de junio.

El diputado de Morena, Carlos Artemio Arreola Mallol, señaló que su grupo parlamentario no acompañó ciertas propuestas dentro de la reforma que difieren de lo establecido en la reforma federal, por lo que votaron en contra todos sus legisladores.

"Estamos contentos de que esté avanzando la idea de la elección popular de jueces y magistrados, sin embargo, están también algunas consideraciones en las que no coincidimos. Lo hemos estudiado con nuestra dirigencia estatal y nacional y fue la determinación que tomamos en conjunto", comentó.

Algunos de los cambios donde Morena no estuvo de acuerdo es la temporalidad del cargo de jueces, que si bien a nivel federal se propuso una duración de seis años con opción a reelección, a nivel local se propone un cargo de nueve años, también con opción a reelegirse.

Además, tampoco habrá insaculación para definir los cargos a renovar en 2025, como lo hubo a nivel federal, para ejecutar la transformación de manera escalonada. Otra modificación fue la conformación de un Tribunal Unitario de Disciplina Judicial para sustituir al Consejos de la Judicatura, que no sería colegiado, como lo propone la reforma federal.

Los dictámenes de reforma constitucional en materia de reforma al Poder Judicial del Estado, así como la reforma electoral para acompañar este proceso, fueron aprobados como 19 votos a favor y 5 en contra.

Por parte de la oposición, el único voto en contra fue de la diputada Sara Rocha Medina del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano, votaron a favor.

"Hoy todos sabemos que lo que Andrés Manuel dijo, tenía razón. Simplemente nosotros creemos que hay que ser un poco más profundos en esto, adecuar un par de puntos donde no coincidimos. Qué bueno que ya las ideas sean normalidad, que el PAN vote a favor de la reforma judicial sin analizarlo", señaló Carlos Arreola.

El proceso electoral iniciará el 2 de enero de 2025, para llevar a cabo la jornada electoral el primer domingo de junio. El Congreso del Estado deberá emitir la convocatoria para quienes deseen participar y serán tres Comités de Evaluación, uno por cada Poder Estatal, los que decidan quiénes cumplen con el perfil para participar en la renovación de la totalidad de las personas Magistradas del Supremo Tribunal de Justicia, la persona Magistrada titular del Tribunal Unitario de Disciplina Judicial y la totalidad de las personas Juzgadoras de Primera Instancia.