PVEM, PT y Morena, ausentes de sesión del Congreso en Matehuala

MATEHUALA.- El bloque oficialista del PVEM, PT y Morena, a excepción del PNASLP, se ausentó en la sesión solemne por el Primer Congreso Constituyente en el municipio de Matehuala, celebrada en el auditorio "Manuel José Othón", para no "darle respaldo" al gobierno municipal del alcalde panista Iván Estrada Guzmán, "ni usar al Congreso para fines políticos".



Pasadas de las 10:00 horas inició la solemne con la asistencia de los congresistas del PRI, PAN, PCP, RSP, PMC y PNASLP.

Si bien los morenistas Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, José Antonio Lorca Valle y Lidia Nallely Vargas Hernández estuvieron presentes en las butacas del recinto, no subieron a tomar asistencia.

Al concluir la sesión, arribaron los diputados del PVEM y PT encabezados por el coordinador parlamentario verde José Luis Fernández Martínez, quien justificó que no asistieron porque algunos políticos locales buscaron generar que tal actividad oficial representara un "respaldo" al gobierno municipal de Matehuala.

"Cosa que no es correcta, por lo tanto, los diputados del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo decidimos no asistir a la sesión solemne", complementó.

Alegó que el Congreso del Estado no se prestará para convalidar ningún tipo de posicionamiento, ni "permitir que se le utilice" para tratar de ocultar o "lavarse la cara".

Cuestionado de dónde provino tal supuesta utilización del Poder Legislativo para respaldar a la gobierno camelense, dijo que en los últimos días corrió "esta intentona (...) hay mucha información".

Entrevistado por separado, el alcalde Iván Estrada Guzmán respondió que, si bien desconoce las causas que llevaron al posicionamiento de los congresistas, sentenció que respeta a los integrantes del Poder Legislativo y a la ciudadanía.

"El día que yo gané y creo que todos ganamos con cualquier camisa no la debimos de haber quitado, y yo en mi caso, me quité la de los partidos y me puse la camisa de Matehuala, y los diputados y el gobernador hicieron lo mismo", concluyó.