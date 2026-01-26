Pymes, las más afectadas por cobro de impuestos

El incremento en la carga fiscal ha comenzado a reconfigurar la operación de las empresas encabezadas por mujeres en San Luis Potosí, particularmente en el sector de las pequeñas y medianas empresas, donde los ajustes ya se reflejan en procesos internos, estructuras administrativas y toma de decisiones.

Así lo expuso la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), capítulo San Luis Potosí, Mónica Leticia Rivera Vélez, quien señaló que los cambios en materia fiscal y laboral han obligado a las empresarias a replantear la manera en que funcionan sus negocios para mantenerse vigentes en un entorno cada vez más exigente.

Advirtió que este contexto se suma a un escenario de incertidumbre económica, ya que análisis difundidos por medios especializados en finanzas alertan sobre una disminución del sector patronal, lo que mantiene al empresariado atento a los posibles efectos que puedan presentarse en el corto y mediano plazo.

Rivera Vélez explicó que las Pymes son las más afectadas por el aumento de impuestos, debido a que estas condiciones impactan directamente en aspectos sensibles como la organización de las jornadas laborales y los incrementos salariales, temas que han cobrado mayor relevancia durante el presente año.

Pese a este panorama, la dirigente empresarial destacó que la AMEXME mantiene una proyección de crecimiento, tanto en el número de afiliadas como en la incorporación de mujeres provenientes de giros empresariales cada vez más diversificados, lo que refleja un interés sostenido por fortalecer redes de apoyo.

Finalmente, indicó que la expectativa para este año es ampliar la participación de mujeres empresarias en la actividad económica de San Luis Potosí, apostando por la consolidación de sus negocios aun frente a un contexto fiscal y económico complejo.