Qué bueno que Xavier Nava regresó, porque debe explicar muchas cosas a la ciudadanía: Enrique Galindo

Respecto a la reaparición del ex presidente municipal Xavier Nava Palacios en la escena política local, ahora como líder del veterano Frente Cívico Potosino (FCP), el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos consideró que "es bueno su regreso, porque hay muchas cosas que debe explicar a las y los ciudadanos de San Luis Potosí".

Por otro lado, lamentó la nueva incursión del nieto de Salvador Nava Martínez en la política local, recordando que "ya pasó por el Partido de la Revolución Democrática (PRD); ya pasó por el Partido Acción Nacional (PAN); ya pasó por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y seguramente pasará también por el Frente Cívico Potosino".

"Que se preparen los hombres y mujeres del Frente, que son personas honorables, respetuosas y respetables, porque seguramente los abandonará llegado el momento", previó Enrique Galindo.

Además, dijo: "Entiendo qué el asumió en un acto que no fue público lo cual no invita a la ciudadanía a participar, pero en fin: Él sabrá su estrategia. Supe también que no hay mucha gente nueva actualmente en el Frente y que también se dio la presencia de muchos trabajadores o ex trabajadores municipales de la administración que él tuvo en sus manos. Creo que, respecto a este proyecto político, no hay nada de que preocuparse".

El presidente municipal advirtió: "Si se va a subir a la arena política, pues bienvenido y que se prepare para explicar muchas cosas a la ciudadanía".