¿Qué calles del centro serán de máximo 30km/h?

Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informó que dentro de la propuesta del nuevo Reglamento de Tránsito se prevé la conformación de la zona de 30 kilómetros por hora, principalmente en el Centro Histórico y zonas aledañas.

"Va a ser una zona de convivencia donde principalmente el peatón es el que tendrá la preferencia y posteriormente el ciclista, y bueno, ya en su momento, una vez que se apruebe el reglamento haremos una explicación de cuáles son las reformas".

Destacó que establecer este límite de velocidad busca generar una convivencia urbana conforme a la pirámide de movilidad, la cual, además estará marcada con la implementación de cruces seguros para las zonas peatonales.

Explicó que en primera instancia la zona 30 contempla calles como Eje Vial, Miguel Barragán, Reforma, cerca de Coronel Romero, entre otras. Añadió que se está estudiando el flujo vehicular de vialidades como Arista para también implementar esa medida, conforme a la ingeniería vial realizada por el Instituto Municipal de Planeación (Implan) y otras instancias involucradas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Dentro de este proceso de la zona 30 obviamente tiene que estar todo esto perfectamente ordenado, tenemos que entrar con la ciudadanía para que identifique la zona, porque obviamente quien no respete este tipo de normas que se estarán estableciendo si serán sancionadas", concluyó el comisario municipal.