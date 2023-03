Que en vez de gastar en mantas y en declaraciones, se acerquen al Partido: Yolanda Cepeda Echavarría

Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, reprochó las protestas contra Elías Pesina Rodríguez y aseguró que están haciendo trabajo para reforzar la militancia.

"No vamos a hacer caso y lo digo fuerte, y lo digo como secretaria general, a unos desplegados de gente que ni siquiera se ha acercado nunca al Partido Revolucionario Institucional a hablar para aportar el trabajo de unidad". Aseguró que el tricolor no está para cumplir caprichos, porque la dirigencia actual está demostrado que realiza trabajo en todo el territorio potosino."Somos una dirigencia que fuimos electos por una asamblea... nosotros no fuimos capricho de nadie somos gente, pero estamos conscientes de que tenemos aún mucho que hacer".

Ella se quejó en particular de una mujer joven que se la pasa gastando dinero en mantas. "(es) una mujer joven que no se ha acercado al Partido Revolucionario Institucional en lugar de andar gastando en mantas, en manifestaciones o en declaraciones... Es mejor que se acerque y aporte, porque eso es lo que quieren los militantes".