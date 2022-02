"¿Qué le hice, en qué la dañé?": AMLO a senadora Téllez

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Al señalar que hay "conservadores corruptos, transas", el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que también tienen un pensamiento retrógrada porque son dogmáticos que "se tragan todo, con gusto además", además que señaló a la senadora Lilly Téllez de traición.

López Obrador mencionó en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional que en algunas familias hay integrantes con este pensamiento pero "no pueden hablar con ellos" e incluso hay casos donde no se tocan estos temas porque no hay "ninguna posibilidad de que entren en razón".

"Yo también por eso no dedico mucho tiempo a querer convencer a la élite y algunos sectores de clase media, no. Les digo, como lo mencionaba el maestro Pellicer, ‘siga usted su camina, ahí vas bien’, sigue escuchando a Loret, sigue escuchando a Carmen Aristegui, sigue leyendo el Reforma, vas muy bien, EL UNIVERSAL, ahí la llevas", expresó López Obrador.

Aseguró que le dedica mucho más tiempo a estar informando a la mayoría del pueblo, "y no me cuesta mucho trabajo porque es una mente mucho más abierta, limpia, y desde luego muy leales".

Sin mencionar el nombre de Lilly Téllez, a quien invitó a ser senadora por Morena pero luego se pasó a la bancada de Acción Nacional, López Obrador refirió que hay políticos que "sin haberles hecho nada", traicionaron el movimiento.

"Hay políticos, mujeres, hombres, que nosotros les dimos la oportunidad; yo soy responsable, soy culpable porque los invitamos a participar y sin nada, sin haberles hecho nada traicionaron al movimiento. Eso no pasa con la gente humilde, con la gente pobre.

"Yo a veces digo, ‘y esta señora que me quiere meter a la cárcel, qué le hice’ si lo único que hice, cometí a lo mejor el error de invitarla, pero en qué la dañé. ¡No, en nada! Es un pensamiento conservador, también lo entiendo, pero eso es lo que está sucediendo", expresó sobre Lilly Téllez sin mencionar su nombre.

---Lilly Téllez asegura que llevará a AMLO a la cárcel

En días pasados, a través de un espacio de Twitter, la senadora Lilly Téllez declaró que "si hay que entrarle", no descartaba la posibilidad de ser candidata presidencial para 2024 e incluso podría ganarle a Claudia Sheinbaum.

"No estaba en mis planes entrar a la política, si yo fuera presidente no hay nada que me gustaría más que meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas. Pero yo lo veo, y no como un acto de venganza, sino como un elemental, fundamental y ya muy necesario acto de justicia", declaró la senadora por Sonora en la conversación de Twitter.

"A mí me gustaría verlo, a López Obrador, como el primer presidente de México tras las rejas, en la celda, con una sentencia clara y ni qué decir de varios personajes de su gabinete", agregó la legisladora panista.