Quieren apoderarse del Centro: Galindo

Para el caso de la manifestación de los operadores de centros nocturnos, el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, dijo de manera puntual que su exigencia real es que se les amplíe el horario.

Dijo que los dueños de antros que se manifestaron quieren un centro para ellos y no un centro para los potosinos.

Explicó que quieren libertad y que no se les incomode, quieren trabajar a todo volumen e incluso en sus negocios han encontrado menores de edad y precisamente por eso están clausurados y las actas se encuentran a disposición pública.

Advirtió que la Alcaldía no va a ceder en la ampliación de los horarios, porque así se le exige al Ayuntamiento y dijo que se les va a seguir metiendo a la orden.

"A mí no me preocupa ni me incomoda la manifestación, y menos cuando se trata de alguien que no tiene la razón, y que más bien manifiesta su incomodidad, porque hemos clausurado lugares verdaderamente irregulares", puntualizó el alcalde.